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حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تتحسن العلاقة الشخصية بالزملاء وتتاح لك الفرصة للمصالحة وترتيب الأمور المهنية، باستطاعتك الوصول إلى نقاط مشتركة مع الآخرين

عاطفياً: يوم من الحميمية الزائدة في العلاقة بالشريك، لكن تبدلات جذرية في الأيام المقبلة تدفعك نحو مزيد من التواصل الإيجابي

صحياً: إختر من المشاريع المطروحة أمامك ما تعتبره الأنسب لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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