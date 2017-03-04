حظك اليوم برج الميزان الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: لا رغبة لك في تعريض الآخرين للأذى، ولكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة



عاطفياً: يبدأ كوكب فينوس بالتراجع في برج الحمل، فتعيد النظر في بعض العلاقات وتطرح التساؤلات وتفكر في مراجعة ضميرك حول ما يجري وتبدأ حواراً مع الشريك



صحياً: مهما حاولت للتخلص من السمنة بلا حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتائج المتوخاة

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads