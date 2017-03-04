حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى5/3/2017

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: الكثير من الأخبار المنعشة والسارة التى تسمعها اليوم في مجال عملك



عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها، لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة



صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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