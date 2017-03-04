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حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى5/3/2017

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حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى5/3/2017 حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى5/3/2017

مهنياً:عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر

عاطفياً: يبدأ كوكب فينوس بالتراجع في برج الحمل، فتنظر إلى الوراء وتراجع فكرك بالنسبة إلى من اعتقدته الأصدق والأقرب إلى قلبك

صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبداً

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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