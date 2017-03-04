حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يوم يتميز بزيادة في الشكليات والصرامة والحزم والتشدد والدقة، وتهيمن عليه كذلك أهمية احترام القواعد والأنظمة



عاطفياً: وقت مناسب لكل الأنشطة التي تتطلب مسؤولية إضافية والانضباط، وعدم اتخاذ القرارات نتيجة الليونة العاطفية



صحياً: مارس المشي يومياً واستفد من عطلة نهاية الأسبوع للانضمام إلى الفرق التي تنظم رحلات مشي في الطبيعة

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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