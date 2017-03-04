أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: محمود تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي وكلمني 3 مرات -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة " انت برنس وباشا في نفسك " -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... أول مرة شوفت بناتي بكيت ومشاعر الأمومة تخض جداً -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لحظات تتويج النادي الأهلي ورفع كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد -
فرحة لاعبى النادي الأهلى بعد الفوز بكأس السوبر الافريقى لكرة اليد على حساب نادى الزمالك -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يغني شعبي مع شيرين عبد الوهاب " اتفرج على الحلاوة " -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يوم يتميز بزيادة في الشكليات والصرامة والحزم والتشدد والدقة، وتهيمن عليه كذلك أهمية احترام القواعد والأنظمة

عاطفياً: وقت مناسب لكل الأنشطة التي تتطلب مسؤولية إضافية والانضباط، وعدم اتخاذ القرارات نتيجة الليونة العاطفية 

صحياً: مارس المشي يومياً واستفد من عطلة نهاية الأسبوع للانضمام إلى الفرق التي تنظم رحلات مشي في الطبيعة

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى