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حظك اليوم برج الثور الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: يحمل إليك المجال المهني صفقات كبيرة ومثمرة، شرط أنّ تكون طموحاً باعتدال، فالظروف تمكّنك من أن تكون تحت الأضواء

عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى مسألة زواج تتحقق وتضفي وهجاً وتألّقًا على حياتك العاطفية لم تكن تتوقعه أبداً

صحياً: مطالعة الكتب والمجلات الطبية مفيدة ولا سيما إذا كانت صادرة بإشراف اختصاصيين 

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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رئيس قسم الأخبار

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