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حظك اليوم برج الحمل الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقك ولا ترم الكرة في ملعب الآخرين بغية التهرب من المحاسبة، فأنت شجاع وقادر على المواجهة ما دمت محقاً 

عاطفياً: قد تقع في الغرام إذا كنت خالياً، أو تواصل علاقة بدأت في الشهر الماضي، لكن هذه المرة مطلوب منك درس خطواتك بدقة كبيرة

صحياً: تابع برنامجك الغذائي بانتظام، وواظب على ممارسة التمارين الرياضية المطلوبة منك لئلا تحصل على النتيجة المرجوة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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رئيس قسم الأخبار

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