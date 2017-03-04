ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 4-3-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 605 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 403 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 691 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.840 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم السبت :
|لوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|691
|عيار 22
|634
|عيار 21
|605
|عيار 18
|519
|عيار 14
|403
|عيار 12
|346
|الاونصة
|21,503
|الجنيه الذهب
|4,840
|الكيلو
|691,429