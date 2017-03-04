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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 4-3-2017

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 4-3-2017 ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 4-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 605 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 403 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 691 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.840 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت  :

لوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 691
عيار 22 634
عيار 21 605
عيار 18 519
عيار 14 403
عيار 12 346
الاونصة 21,503
الجنيه الذهب 4,840
الكيلو 691,429

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