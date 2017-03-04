ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 4-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 605 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 403 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 691 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.840 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت :

لوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 691 عيار 22 634 عيار 21 605 عيار 18 519 عيار 14 403 عيار 12 346 الاونصة 21,503 الجنيه الذهب 4,840 الكيلو 691,429

شبكةعيونالإخبارية

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