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بدأً من 8 مارس .. هذه الأمتعة ممنوعة في مطار دبي

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بدأً من 8 مارس .. هذه الأمتعة ممنوعة في مطار دبي بدأً من 8 مارس .. هذه الأمتعة ممنوعة في مطار دبي

تبدأ مؤسسة مطارات دبي اعتباراً من 8 مارس الجاري تطبيق قواعد جديدة للتعامل مع أمتعة المسافرين في مطاردبي الدولي بهدف الحد من المناولة الخاطئة وتعزيز الأداء.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية فإن تلك القواعد تتمثل في رفض استقبال ومناولة أي أمتعة غير مسطحة الشكل عند مكاتب إنجاز إجراءات السفر.

وأبلغت مؤسسة مطارات دبي شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي بالقرار، حيث قامت بتحديث موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي لمطارات دبي بالإضافة إلى اللافتات الموجودة في المطار لتوعية المسافرين.

وقال علي أنكيزة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار دبي : "يستخدم مطار دبي الدولي أكثر أنظمة الأمتعة تطوراً في العالم، ومع ذلك، حتى أكثر الأنظمة تقدماً من الناحية التكنولوجية يمكن أن تتعطل بسبب بعض الحقائب وخصوصاً تلك التي تكون مستديرة أو على شكل أكياس ضخمة وغير منتظمة. هذا النوع من الحقائب يؤدي إلى تعطيل الأنظمة وتأخير تسليم الأمتعة إلى الطائرة وإزعاج عملائنا".

وأضاف : "نحاول إيصال رسالتنا إلى أكبر عدد من المسافرين الذين يستخدمون هذه الأنواع من الحقائب، كما سيتم إعطاء الخيار لهؤلاء المسافرين بإعادة ترتيب محتويات تلك الأمتعة في صناديق مقابل رسوم".

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رئيس قسم الأخبار