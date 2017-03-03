دولة تدفع لك نفقاتك السياحية نظير ''مقابلة عمل'' لهذه الوظيفة

سمر العشري

تهدف العاصمة النيوزيلندية "ويلينجتون" لإثراء قطاع التقنية الخاص بها، وبهذا أقدمت على فكرة ذكية تستقطب بها العديد من المواهب حول العالم في هذا المجال.

وتقوم "ويلينجتون" حالياً بما تسميه "برنامج جذب المواهب العالمية"، والذي تستضيف من خلاله ١٠٠ من المبرمجين والمدراء الإبداعيين وخبراء ومحللين المحتوى الإلكتروني ممن يهتمون بالعمل بمجال التقنية الرقمية في نيوزيلندا، وفقًا لما ذكره موقع travelanddrive.

وفي المقابل تنظم نيوزيلندا للمتقدمين برنامجا سياحيا لاستكشاف المدينة لمدة أسبوع، بالإضافة إلى مقابلة عدد من الشركات في مقابلات عمل، وستقوم المدينة بإدراجهم ضمن برنامج يشرح لهم كيفية الانتقال في نيوزيلندا، وفي نهاية الأسبوع يستقبلون عروض التوظيف من الشركات التي قابلتهم.

يذكر أن آخر فرصة للتقديم في هذا العرض، ستنتهي يوم 20 مارس الجاري، فيما تبدأ الرحلة في الأسبوع الثاني من شهر مايو.

شبكةعيونالإخبارية

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