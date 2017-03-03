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معلومات لاتعرفها عن مول مصر || بلغت تكلفته 722 مليون دولار

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معلومات لاتعرفها عن مول مصر || بلغت تكلفته 722 مليون دولار معلومات لاتعرفها عن مول مصر || بلغت تكلفته 722 مليون دولار

يوم أمس الخميس افتتح ماجد الفطيم مول في مدينة السادس من أكتوبر ولاقي المول اقبال جماهيري كبير منذ الساعات الأولي من افتتاحة وكانت كثافة الاقبال شديد  حول لعبة البطريق وقاعات السينما وركن السلع الغذائية والسلع المنزلية بالاضافة أيضا الي قسم الطعام والمشروبات .

معلومات عن مول مصر :
1- مول مصر يتواجد في مدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات .
2- مساحة مول مصر تكفي حتي 68500 سيارة بساحة انتظار تصل اليها مباشرة من على طريق الواحات .
3- مساحتة كبيرة جدا حيث تبلغ حوالي أكثر من 10 كيلو مترا مربعا.
4- تكلفة مول مصر كبيرة حيث بلغت مبلغ 722 مليون دولار أمريكي .
5- المشروع انتج في 60 مليون ساعة عمل من السواعد والعقول المصرية.
6- تعود ادارة وملكية مول مصر الي مجموعة ماجد الفطيم حيث يعتبر مول التسوق الرائد وأيضا وجه الترفية الأهم في شمال افريقيا والشرق الأوسط .
7- أكدت الشركة المنتجة لمول لمصر أنها أستثمرت مبلغ أكثير من 300 مليون جنيه من أجل تطوير الطرق المحيطة بمول مصر على مساحة تبلغ 10 كم مربع .
8- مول مصر شبيه مول الامارات الموجود في دبي .
9- 98% من العاملين داخل مول مصر من المصريين وخجم العمالة المصرية التي عملت بالمشروع تقدر بحوالي 14 ألف مصري .
10- سكاي مصر داخل مول مصر يعتبر ثاني أكبر منحدر تزلج وحدائق ثلجية في الشرق الأوسط ومول مصر هو أول مول يقدم ألعاب التزحلق على الجليد في قارة افريقيا.
11- تمويل مركز التسوق داخل مول مصر جزء منه ذاتي وجزء منه من البنوك المحلية.

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رئيس قسم الأخبار

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