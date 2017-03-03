خلافات قوية تشابك لفظي بين محمد هنيدي ويوسف معاطي والسبب عادل إمام

سمر العشري

بعد أن زادات الخلافات القوية بين الفنان "محمد هنيدي" والمؤلف "يوسف معاطي" و قرار إنسحاب الفنان محمد هنيدي من مسلسل أبيه فتحي ذكرت بعض المصادر تفاصيل المشادة الكلامية بين هنيدي ومؤلف العمل التي أسفرت عن غضب محمد هنيدي وإنسحابه من العمل ومقاطعة يوسف معاطي .

وضح المصدر أن محمد هنيدي وجد أن محتوى ومضمون السيناريو لا يليق بعودته للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب أكثر من 6 سنوات منذ مسلسل "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" لافتا أن الخناقة حدثت بينهما بسبب إختلاف وجهات النظر عندما قرأ هنيدي السيناريو حيث تفاقمت الخلافات حتى وصلت لتبادل كلمات حادة بين الطرفين ووجه محمد هنيدي الإتهام للمؤلف يوسف معاطي بالتقصير والتقاعس وأن تركيزه الكامل تجاه كتابة حلقات مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي يقوم ببطولته الفنان "عادل إمام" ليخوض به السباق الرمضاني المقبل الذي تم كتابة أكثر من نصف حلقاته .

وتابع المصدر رد معاطي على إتهام هنيدي له قائلا أنت اللي ما بتعرفش تقرأ لذا ثار هنيدي و انفعل بشدة وأقسم علي عدم التعامل أو دخول بيت معاطي مهما حدث وأعلن الآخر إنسحابه لمنتجي العمل هشام وعصام شعبان وقام بفسخ التعاقد ورد الدفعة الأولي من أجره في المسلسل وبعد محاولات التصالح بينهما من قبل المنتجين ولكن بدون فائدة لإصرار محمد هنيدي على موقفه وعدم التعامل مع يوسف معاطي .

وجدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي قد أعلن من خلال صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي إنسحابه من مسلسل أبية فتحي الذي كان من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني ونشر أن تأجيل المسلسل يعود لانشغاله بتصوير فيلمه المنتظر "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" وأيضاً لتعارض مواعيد تصويره مع مواعيد تصوير المسلسل، بالأضافة إلي رغبته الشديدة في تصوير الفيلم، الذى سيتم عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.