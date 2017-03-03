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بالصور || محافظة الاسكندرية تغلق 32 محلًا مخالفًا

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بالصور || محافظة الاسكندرية تغلق 32 محلًا مخالفًا بالصور || محافظة الاسكندرية تغلق 32 محلًا مخالفًا

شنت حى العجمى بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة لغلق المحلات المخالفة وإزالة إشغالات الطريق والتعديات على حرم الطريق العام، وذلك بمناطق الهانوفيل و6 أكتوبر والكيلو 21.

وقال علاء يوسف، رئيس حي العجمى، إن الحملة تهدف للتصدي بقوة وحزم لكل من يخالف أحكام القانون والمتعدي على حرم الطريق العام والمتسبب في إعاقة حركة المرور والمارة.

وأضاف "يوسف"، فى تصريح له، اليوم الجمعة، أنه تم غلق 32 محل بدون ترخيص وإزالة 72 "تندة" و160 حالة إشغالات متنوعة والتحفظ على 3 تروسيكل متعدي على حرم الطريق.

وأشار رئيس الحي، إلى إن إدارة النظافة بالحي بدأت فى تنظيف وغسل الأرصفة أمام سوق الهانوفيل بعد إزالة جميع الباعه الجائلين وإزالة الإشغالات به.

يشار إلى أن محافظة الإسكندرية كانت قد شنت حملة مماثلة لإزالة سوق الهانوفيل وجميع الإشغالات بطريق "إسكندرية - مطروح" الساحي لمنع عودة الباعة الجائلين إلى المنطقة مرة أخرى وذلك بعد تجهيز "باكيات" جديدة لهم بقطعة أرض أخرى.

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