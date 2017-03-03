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حقيقة عثور القوات المسلحة المصرية على مبلغ 600 مليار دولار بـ جبل الحلال

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حقيقة عثور القوات المسلحة المصرية على مبلغ 600 مليار دولار بـ جبل الحلال حقيقة عثور القوات المسلحة المصرية على مبلغ 600 مليار دولار بـ جبل الحلال

يقع جبل الحلال تحت سيطرة قبيلتين بوسط سيناء هما قبيلتى الترابين و التياهة وهي المسئولة أمام الدولة عن حماية الجبل و يمتد الجبل لحوالي 60 كم من الشرق إلى الغرب، ويرتفع نحو 1700 متر فوق سطح البحر ويقع ضمن المنطقة "ج" ، التي وفقا لبنود إتفاقية كامب ديفيد التى تنص على منع تواجد أي قوات للجيش المصري، وبالتحديد يعتبر وجود الدبابات  مخالفة فى هذه المنطقة إلا فى الفترة الأخيرة فقد قام الجيش المصرى بشن حملات عسكرية كبيرة فى المنطقة .

فقد تناولت مواقع التواصل الإجنماعى وبعض من الوكالات خبر عن عثور القوات المسلحة  أثناء العمليات التى يشنها قوات الجيش المصرى للقضاء على الجماعات الإرهابية الموجودة فى المنطقة على مبلغ 600 مليار دولار ، والجدير بالذكر أن أصدر بيان من القوات المسلحة يبين أن عمليات المداهمة والتمشيط قد أسفرت عن حرق سبع أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على مواد مفجرة وعدد من دوائر النسف والتدمير ، وتدمير نقطة لتخزين الوقود وثلاث دراجات نارية وعثر أيضا على مجموعة من المنشورات تحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف جنية عثر علية مع أحد العناصر التكفيرية أثناء القبض علية .

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