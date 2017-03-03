عقوبة المذيعين الذين يعملون في القنوات التابعة لجماعة الإخوان

سمر العشري

قد شملت المادة 80 العقاب لكل شخص مارس أي نشاط كانت نتيجته الإضرار و التخريب بمصالح البلاد ، كما نصت المادة 80 من قانون العقوبات على كل مذيع يحمل الجنسية المصرية و يعمل في القنوات التابعة أو الداعمة لجماعة الإخوان ، بالنص الآتي :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل 100 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا وبيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها.

والجدير بالذكر أن السلطات المصرية قد خاطبت الانتربول الدولي في شهر نوفمبر الماضي، بأن يتم وضع اسماء كلا من المذيعين من حملة الجنسية المصرية ضمن النشرة الحمراء ، و التي تجعلهم تلقائيا ضمن قوائم الوصول و الترقب في جميع مطارات العالم ليتم القبض عليهم .

و اسماء المذيعين الذين طالبت مصر بوضعهم في النشرة الحمراء هم : الفنان هشام عبدالله و الذي يقدم برنامج "ابن البلد" من خلال القناة الاخوانية "وطن" ، و المذيع معتز مطر و المذيع محمد ناصف و هما يعملان من فترة طويلة في قناة الشرق و تقديم برامج عليها موالية و تابعة للجماعة ضد مصلحة البلاد.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads