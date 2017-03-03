أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: محمود تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي وكلمني 3 مرات -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة " انت برنس وباشا في نفسك " -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... أول مرة شوفت بناتي بكيت ومشاعر الأمومة تخض جداً -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لحظات تتويج النادي الأهلي ورفع كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد -
فرحة لاعبى النادي الأهلى بعد الفوز بكأس السوبر الافريقى لكرة اليد على حساب نادى الزمالك -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يغني شعبي مع شيرين عبد الوهاب " اتفرج على الحلاوة " -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

عقوبة المذيعين الذين يعملون في القنوات التابعة لجماعة الإخوان

Google+ Print
عقوبة المذيعين الذين يعملون في القنوات التابعة لجماعة الإخوان عقوبة المذيعين الذين يعملون في القنوات التابعة لجماعة الإخوان

قد شملت المادة 80 العقاب لكل شخص مارس أي نشاط كانت نتيجته الإضرار و التخريب بمصالح البلاد ، كما نصت المادة 80 من قانون العقوبات على كل مذيع يحمل الجنسية المصرية و يعمل في القنوات التابعة أو الداعمة لجماعة الإخوان ، بالنص الآتي :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل 100 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا وبيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها.

 

والجدير بالذكر أن السلطات المصرية قد خاطبت الانتربول الدولي في شهر نوفمبر الماضي، بأن يتم وضع اسماء كلا من المذيعين من حملة الجنسية المصرية ضمن النشرة الحمراء ، و التي تجعلهم تلقائيا ضمن قوائم الوصول و الترقب في جميع مطارات العالم ليتم القبض عليهم .

و اسماء المذيعين الذين طالبت بوضعهم في النشرة الحمراء هم : الفنان هشام عبدالله و الذي يقدم برنامج "ابن البلد" من خلال القناة الاخوانية "وطن" ، و المذيع معتز مطر و المذيع محمد ناصف و هما يعملان من فترة طويلة في قناة الشرق و تقديم برامج عليها موالية و تابعة للجماعة ضد مصلحة البلاد.

عقوبة تنتظر المذيعىن المصريين الذين يعملون في قنوات الإخوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية