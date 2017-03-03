براءة الرئيس الأسبق مبارك من تهمة قتل المتظاهرين

بعد أن قضى الرئيس السابق المخلوع من قبل الشعب المصرى ستة سنوات فى صراعات مع القضايا الموجه إليه وكانت أول تهمة إلى الرئيس السابق هى تهمة قتل المتظاهرين عمدا وقد حكمت محكمة النقض ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من هذه التهمة .
قضية القرن قتل المتظاهرين :
ظلت هذة القضية فى المحاكم أكثر من ستة سنوات حيث تم الحكم على الرئيس السابق فى شهر يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد ان توجه له تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير الذى قام بها الشعب المصرى للتعبير عن الحرية وعزل الرئيس محمد حسنى من منصبه الرئاسى وقتل بها عدد كبير من المتظاهرين ووجه إلى مبارك بقتل حوالى 239 متظاهرا , وتأتي محكمة النقض تلغى حكم المؤبدة ووجهت القضية إلى دائرة أخرى للنظر بها ومراجعة الحكم فى جنايات القاهرة .
إعادة حكم المؤبد الذي صدر ضد مبارك:
بعد أن حولت القضية إلى دائرة أخرى فى شهر نوفمبر 2014 بعدم جواز النظر فى الدعوى المقدمة ضده وتأتي النيابة تطعن فى الحكم , وتتم الموافقة على الطعن في شهر مايو الماضى وقررت محكمة النقض بقبول الطعن لآخر مرة وعلى أن تتم الجلسة أمامها .
نفى مبارك قتل المتظاهرين :
قد نفى الرئيس السابق امام محكمة النقض قتل المتظاهرين فى الثورة ,ولكن بعد براءة الرئيس السابق من تهمة قتل المتظاهرين نهائيا الا ان تنتظره قضايا أخرى ومن أهمها قضية هدايا الأهرام وقد اتهم بها جميع أسرة مبارك وكانت موجهة ضدهم بأخذ هدايا من
الذهب والماس وساعات والعديد من الهدايا الأخرى وعلى الرغم من تحقيق المنتدب للتحقيق بالقضية لم يوجه إقامة الدعوى ضدهم وقامت النيابة باستئناف الحكم وتكون محكمة جنايات جنوب القاهرة الذى يرأسها المستشار محمد الشوربجى هى المسؤولة على النظر فى هذه القضية وينتظر الحكم بها 23 مارس القادم .
قضية قصر الرئاسة :
هى إحدى قضايا مبارك الذى قد تم الحكم بها بعد تنحيه من منصبه الرئاسية وتم إدانته فى القضية وعدم النظر إليها أو الطعن بها فى الحكم كان نهائى وحكم على الرئيس الأسبق بها ثلاثة أعوام وغرامة مالية وقد قضى مدة العقوبة .