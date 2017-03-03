أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: محمود تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي وكلمني 3 مرات -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة " انت برنس وباشا في نفسك " -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... أول مرة شوفت بناتي بكيت ومشاعر الأمومة تخض جداً -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لحظات تتويج النادي الأهلي ورفع كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد -
فرحة لاعبى النادي الأهلى بعد الفوز بكأس السوبر الافريقى لكرة اليد على حساب نادى الزمالك -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يغني شعبي مع شيرين عبد الوهاب " اتفرج على الحلاوة " -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة 3/3/2017

Google+ Print
سعر الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة 3/3/2017 سعر الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة 3/3/2017

سمر العشري

مازال سوق مواد البناء يشهد إستقرار نسبي للأسعار منذ ما يزيد عن إسبوع بعد أخر تخفيض لحديد عز في الأسواق و التي نزل بسعر طن الحديد لحدود 8700 جنيه للمستهلك بعد وصوله من قبل لأرقام مبالغ فيها حيث كان قد وصل إلى سعر 10600 جنيه منذ حوالي شهرين، هذا ويرجع سبب تخفيضات الحديد في مصر إلى حالة الركود في عمليات البيع و نتيجة أسعار الحديد المستورد المنافسة و نتيجة نزول سعر الدولار و الدولار الجمركي و نزول سعر مادة إيليت الخام .

سعر الحديد اليوم الجمعة :

إسم المصنع إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 8680 جنية 8700 جنية
الدخيلة 8680 جنية 8700 جنية
حديد المصريين المصريين 8550 جنية 8550 جنية
حديد بشاي بشاي 8600 جنية 8600 جنية
الوطنية للصلب العتال 8650 جنية 8650 جنية
حديد عطيه عطيه 8650 جنية 8650 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8550 جنية 8550 جنية
حديد المعادي المعادي 8550 جنية 8550 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8500 جنية 8500 جنية
حديد العشري العشري 8500 جنية 8500 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 8600 جنية 8600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 8650 جنية 8650 جنية
حديد اركو اركو 8650 جنية 8650 جنية
حديد قوطة قوطة 8500 جنية 8500 جنيه
حديد الجيوشي الجيوشي 8500 جنية 8500 جنية
ستيل مصر ستيل 8500 جنية 8500 جنية

سعر الأسمنت اليوم الجمعة :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 695 جنيه 695 جنيه
النصر 680 جنيه 680 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 735 جنيه 735 جنيه
الفهد 700 جنيه 700 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 685 جنيه 685 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنيه 700 جنيه
حورس 690 جنيه 690 جنيه
أسمنت النهضة النهضة 780 جنيه 785 جنيه
الصخرة 675 جنيه 680 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 695 جنيه 700 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 685 جنيه 690 جنيه
الممتاز 710 جنيه 710 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنيه 685 جنيه
أسمنت العريش العسكري 690 جنيه 690 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 685 جنيه 690 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه 755 جنيه
السويس للأسمنت السويس 730 جنيه 735 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة طرة 730 جنيه 735 جنيه
تكنو 680 جنيه 685 جنيه
أسمنت حلوان حلوان 730 جنيه 735 جنيه
أسمنت شورى شورى 690 جنيه 690 جنيه
مصر بني سويف مصر بني سويف 710 جنيه 715 جنيه
السويدي السويدي 690 جنيه 695 جنيه
جنوب الوادي جنوب الوادي 680 جنيه 685 جنيه
أسمنت بنى سويف تايتان 720 جنيه 695 جنيه
مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنيه 685 جنيه
الإسكندرية للأسمت الماكس 730 جنيه 730 جنيه
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنيه 775 جنيه
البرج 780 جنيه 780 جنيه
الساحل 850 جنيه 850 جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي