عمرو أديب مهاجما الدولة: «احنا رايحين في داهية»

شيماء مصطفى

استنكر الإعلامي عمرو أديب، هجوم مجلس النواب ورئيسه علي عبد العال على الصحافة، ومقاضاة إبراهيم عيسى، مضيفا: «البلد مبقاش فيها معارضة».

وتابع: «تصفية المعارض هتودينا في داهية.. أي معارض بيتبهدل في بلدنا دلوقتي». لافتًا إلى أن: «الدولة أصبحت تضرب قواعد الديمقراطية، وتشجع الديكتاتورية، والتضييق على الحريات».

وأضاف، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «on e»: «إن مصير المعارض في الوطن أصبح الطرد أو المقاضاة أو إهانته، والإساءة إليه وتشويهه». داعيًا الدولة بعمل قائمة سوداء تضم المعارضين، وتطالبهم بعدم الظهور والتواجد على الساحة الإعلامية.

وأردف: «هنعيش إزاى..إحنا مش طايقين بعض.. خلوا الناس تتكلم ياجماعة.. الأهرام اتمسح بيه الأرض، والدولة شكلها مش حلو»، مشيرًا إلى أن الطريقة الحالية في التعامل مع الصوت المعارض، تذهب بالبلاد لنفق مظلم، ومصير مجهول، داعيًا إلى أن يتحلى المسئولون بالحكمة والرشد في التعامل مع النقد والمعارضة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads