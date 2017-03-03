أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: محمود تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي وكلمني 3 مرات -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة " انت برنس وباشا في نفسك " -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... أول مرة شوفت بناتي بكيت ومشاعر الأمومة تخض جداً -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لحظات تتويج النادي الأهلي ورفع كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد -
فرحة لاعبى النادي الأهلى بعد الفوز بكأس السوبر الافريقى لكرة اليد على حساب نادى الزمالك -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يغني شعبي مع شيرين عبد الوهاب " اتفرج على الحلاوة " -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الأجهزة الأمنية تحبط مخططا إرهابيا بالجيزة وتقتل 3 عناصر

Google+ Print
الأجهزة الأمنية تحبط مخططا إرهابيا بالجيزة وتقتل 3 عناصر الأجهزة الأمنية تحبط مخططا إرهابيا بالجيزة وتقتل 3 عناصر

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى مفادها اتخاذ عدد من العناصر الإرهابية شقة سكنية وكرا لنشاطهم الإرهابي وبؤر لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية.
 
وكشفت التحريات اعتزام المتهمين تنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة مسيرة التنمية والاضرار بالاقتصاد القومى وترويع الأمنين.
 
وعلى الفور عقب تقنين الإجراءات داهمت الأجهزة الأمنية الوكر وحال استشعار المتهمين بالقوات اطلقوا وابلا من الأعيرة النارية التي ردت عليهم، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وقنابل معدة استخدامها وأدوات تصنيع، وتم التحفظ على جثثهم وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع