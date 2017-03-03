الأجهزة الأمنية تحبط مخططا إرهابيا بالجيزة وتقتل 3 عناصر

شيماء مصطفى

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى مفادها اتخاذ عدد من العناصر الإرهابية شقة سكنية وكرا لنشاطهم الإرهابي وبؤر لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية.

وكشفت التحريات اعتزام المتهمين تنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة مسيرة التنمية والاضرار بالاقتصاد القومى وترويع الأمنين.

وعلى الفور عقب تقنين الإجراءات داهمت الأجهزة الأمنية الوكر وحال استشعار المتهمين بالقوات اطلقوا وابلا من الأعيرة النارية التي ردت عليهم، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وقنابل معدة استخدامها وأدوات تصنيع، وتم التحفظ على جثثهم وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

شبكةعيونالإخبارية

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