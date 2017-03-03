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فلاح بأسيوط يكتشف خيانة زوجته أثناء سفره بعد تحليله DNA لأبنائه الخمسة

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فلاح بأسيوط يكتشف خيانة زوجته أثناء سفره بعد تحليله DNA لأبنائه الخمسة فلاح بأسيوط يكتشف خيانة زوجته أثناء سفره بعد تحليله DNA لأبنائه الخمسة

حرر فلاح يعمل بدولة الكويت محضرا لزوجته متهما إياها بممارسة الزنا مع عامل بمحل إكسسوارات أثناء عمله بالخارج بعد أن قام بعمل تحليل (d.n.a) لابنيه الرابع والخامس وأكد التحليل أنهما غير منسوبين له.

 

تلقى اللواء أبو القاسم أبوضيف مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بتلقي بلاغ من عماد. إ و 30 سنة فلاح ومقيم بقرية بني رافع باتهامه لزوجته م. ح. إ ومقيمة بنفس الناحية بالزنا وممارسة الرذيلة أثناء سفره للخارج بدولة الكويت مع ع. م. ي عامل بمحل إكسسوار ومقيم بذات الناحية، وأكد ذلك بإنجاب زوجته خمسة أطفال وقام بعمل تحليل الحامض النووي لهم وتبين أن الطفلين الرابع والخامس غير منسوبين له.

 

كلف اللواء أبو حسن سيف مدير البحث الجنائي إدارة البحث بالتحري حول حقيقة الواقعة وضبط المتهم، وحرر المحضر رقم 697 إداري مركز منفلوط.

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