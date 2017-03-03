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«شيرين» تشعل أزمتها مع عمرو دياب بعد سخريته منها في دبي

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«شيرين» تشعل أزمتها مع عمرو دياب بعد سخريته منها في دبي «شيرين» تشعل أزمتها مع عمرو دياب بعد سخريته منها في دبي

أثارت الفنانة عبد الوهاب الجدل من جديد بتقدمها بالاعتذار للفنانة اللبنانية إليسا وتجاهلها حتى ذكر اسم الفنان خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان "هلا فبراير" بسبب ما بدر منها في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والسورية كندة علوش.
 
وعلم أن شيرين قررت تجاهل الهضبة بعد ما سخر منها في حفل أوبرا دبي عندما قال عن أحد أغانيه أنها أشهر من فنانين في حد ذاتهم، بالرغم من أن شيرين تقدمت باعتذار رسمي له، وأعربت عن اعتزازها بها.
 
الجدير بالذكر أن شيرين قالت: "أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا بس أنا في ناس بتحبني برضو.. والحمد الله أنا كله طبيعي مفيش نفخ"، وعن عمرو دياب: "إحنا معندناش في غير حماقي وتامر حسني التاني خلاص كبر وراحت عليه".

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