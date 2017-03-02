حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 3 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لا تحاول استدراج الآخرين الى الهاوية، لأن الأدوار ربما تنقلب ضدك يوماً ما



عاطفياً: لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار، فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه



صحياً: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها



برج الثور

مهنياً: تزداد الحاجة إلى الرغبة في إنشاء معارف جديدة، والرغبة في التفاهم المتبادل، وتكون قدرتك على اتخاذ قرارات كبيرة ولا تتأثر بسبب شكوك الآخرين وترددهم



عاطفياً: قد تتحمل طبعاً سيئاً لحبيب لك أو زوج أو مقرب، وربما تعود وجوه وعلاقات قديمة إلى الظهور مجدداً في حياتك أو تقطع الصلات مع أحد الأصدقاء



صحياً: لا تتذرع ببرودة الطقس كي لا تنفذ تعليمات الطبيب المتعلقة بالمشي والهرولة الخفيفة يومياً للتخلص من الوزن الزائد





مهنياً: تجنّب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر من بعض الزملاء الذين يضمرون لك الشرّ



عاطفياً: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات، أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك



صحياً: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح





مهنياً: دع الأمور كما هي عليه حالياً حتى تَتوصّل إلى بَعْض النتائجِ. الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمها



عاطفياً: قد يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد



صحياً: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار



برج الأسد

مهنياً: تواجه الكثير من ضغوط العمل، حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء



عاطفياً: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة



صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام



مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزناً لبعض التحذيرات، لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة



عاطفياً: حذار النزاعات الشخصية فقد تطرأ مع الحبيب، قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك



صحياً: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحّي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك



برج الميزان

مهنياً: عارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك



عاطفياً: دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما برحلة سفر



صحياً: كما تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي



مهنياً: تمر باختبار جديد يتعلق بصراع على مركز في العمل، وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم. تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك



عاطفياً: تذهب في أحلامك العاطفية بعيداً، وقد تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها



صحياً: تمالك أعصابك تجاه الضغوط في العمل، قد تواجه لاحقاً ظروفاً أصعب وأكثر تعقيداً

برج القوس

مهنياً: التغيير الحاصل في وضعك المهني يشير إلى فرص جيدة وإلى نجاحات تنمو وحلول وانتعاش، إبق على حذرك وأجّل مواعيدك



عاطفياً: يغيّر هذا اليوم قدرك العاطفي نحو الافضل فتعيش اوقاتًا عذبة وحلوة على الصعيد الاجتماعي، والوعود الفلكية كثيرة على الصعيد الرومانسي



صحياً: تكون الأوضاع ملائمة جداً ويترافق النشاط مع خطواتك وتهتم بأمور جديدة



برج الجدي

مهنياً: عامل الوقت يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى إنهاء كل الأمور العالقة



عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة



صحياً: كن على ثقة أن ما من نشاط رياضي تمارسه بعد العمل وإلا يكون مفيداً



مهنياً: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا اليوم امام خيار لكنه لا يثير البلبلة في حياتك



عاطفياً: كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود.



صحياً: تكثر من حولك الدعوات إلى رحلات ترفيهية، لبّها فهي تنعشك صحياً

مهنياً: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادراً على التفكير في مستقبلك المهني الناجح



عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك



صحياً: لا تكن ممن يقرر شيئاً ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية