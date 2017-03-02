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أول تصريحات لمحمد حسني مبارك بعد الحكم ببراءته اليوم

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أول تصريحات لمحمد حسني مبارك بعد الحكم ببراءته اليوم أول تصريحات لمحمد حسني مبارك بعد الحكم ببراءته اليوم

بعد أن قضت محكمة النقض اليوم ببراءة محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في 25 يناير، عمت الأفراح أنصار الرئيس المخلوع واحتفلوا بهذا الحكم أمام أكاديمية الشرطة، وعلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وفي سياق ذلك حاول العديد من الصحفيين الحصول على تصريحات من مبارك شخصياً، حيث أن نجليه كان لهما نصيب الأسد في التصريحات للمواقع وللصحف اليومية، إلا أن مبارك لم يدلي بأي تصريحات سوى لموقع مصراوي والذي انفرد بأول تصريح له بعد حكم البراءة.

حيث قال مبارك للموقع "أنا بحب ، ومش هعلق، لكن الناس هتسمعني بعدين" ، وقد علق الكثيرون على مقولة مبارك خاصة ما قاله بخصوص "الناس حتسمعني بعدين" ، بأنه سوف يتم استضافته قريباً على شاشات التليفزيون على حد توقعاتهم، واستدلوا على ذلك بظهور حسين سالم وعائلته سابقاً وبطرس غالي منذ ساعات وكذلك ظهور نجليه في عدد من المناسبات.

وفي هذا الإطار تعجب عدد كبير من النشطاء المحسوبين على ثورة 25 يناير، من ذلك الحكم متساءلين إذا كان مبارك وكل رجاله حصلوا على البراءة فمن قتل المتظاهرين.

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رئيس قسم الأخبار

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