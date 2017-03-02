5 فوائد للشوكولا الداكنة منها إنقاص الوزن

شيماء مصطفى

في مرحلة الطفولة ربما سمعت تحذيرات من أكل الكثير من الشوكولا، لكن السبب هو الخوف من السكر الزائد ومضاعفاته على البشرة أو زيادة الوزن أو مرض السكري. أما الشوكولا نفسها فهي غنية بالفوائد، وخاصة الشوكولا الداكنة التي تساعد على التخسيس وإنقاص الوزن. إليك أهم فوائد الشوكولا الداكنة:

مضادات الأكسدة التي تحتويها الشوكولا الداكنة تساعد على الاسترخاء

القلب. وفقاُ لدراسات موثقة عندما تقوم المعدة بتحطيم مكونات الشوكولا الداكنة تتحوّل بعضها إلى مواد مضادة للالتهابات، ويساعد ذلك على تحسين وظائف عضلة القلب، والوقاية من السكتة الدماغية.

الزهايمر. تشير تقارير طبية إلى أن أكل الشوكولا الداكنة يزوّد الجسم بمكونات تحمي أعصاب الدماغ من العمليات الكيميائية التي تسبب الخرف والزهايمر.

الاسترخاء. تساعد الشوكولا الداكنة على تخفيف الغضب والتوتر. وتفيد دراسات نشرتها دورية "سايكوفارماكولوجي" بأن مضادات الأكسدة التي تحتويها الشوكولا الداكنة تساعد على الاسترخاء.

الرشاقة. بحسب دراسة نشرتها دورية "إنترنال ميديسن" تحتوي الشوكولا الداكنة على مكونات تساعد على حرق الدهون وزيادة رشاقة الجسم.

السكري. "الفلافونويد" من أهم مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها الشوكولا الداكنة، وقد وجدت دراسة نُشرت في دورية "نيوترشن" أن الفلافونويد تقلل من مقاومة الجسم للأنسولين، إلى جانب خفض التهابات الجسم، ما يخفف من احتمالات الإصابة بالسكري.

شبكةعيونالإخبارية

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