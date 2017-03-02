أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه -
شيري ستوديو - الفنانة / هند صبري ... كان حلم حياتي إن صوتي يكون حلو وتغني مع شيرين " سلملي عليه " -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... أنا مطلبتش من مراتي إنها تقعد في البيت وتسيب الغناء -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يبدع ويتألق في الغناء " مبهزرش " -
وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

مرتضى منصور يعلن الحرب على “أبلة فاهيتا” وفريق عمل برنامج "من الدوبلكس" ويعلن من هو الذي يؤدي صوت أبلة فاهيتا

Google+ Print
مرتضى منصور يعلن الحرب على “أبلة فاهيتا” وفريق عمل برنامج "من الدوبلكس" ويعلن من هو الذي يؤدي صوت أبلة فاهيتا مرتضى منصور يعلن الحرب على “أبلة فاهيتا” وفريق عمل برنامج "من الدوبلكس" ويعلن من هو الذي يؤدي صوت أبلة فاهيتا

أعلن المستشار مرتضى منصور من خلال مشاركته بأحد البرامج الفضائية أنه سوف يقاضي فريق عمل برنامج "من الدوبلكس" ولا يتوانى عن إيقاف هذا البرنامج حيث أن هذا البرنامج غير لائق ولا يصح أن يذاع عبر الفضائيات كما أنه وصف دمية أبلة فاهيتا بأنها تمثل شخصية غير محترمة وأقل ما يقال عنها أنها سافلة.

قد صرح مرتضى منصور على أنه سوف يقف أمام هذا البرنامج حتى يتم وقفه وقال معترضا على الأغنية التي أنها نوع من قلة الأدب وأنها تقوم بعرض الشتائم على أعضاء البرلمان المصري كما أن الانتقاد لا يكون بمثل هذه الطريقة وأن ومثل هذه البرامج لا تمت للإعلام بأي صلة ولا تريد سوى أن تشوه الصورة المصرية.

لذلك فإن مثل هذه البرامج لابد وأن يتم وقفها عن العرض فورا وأنه سوف يعمل من الآن على تنفيذ هذا الأمر ووقف البرنامج وأنه لن يسمح لأي شخص أن يهين الكيان المصري أو الشعب المصري وقد صرح مرتضى منصور أيضا أنه يعلم جيدا الشخصية الخفية التي تؤدي صوت أبلة فاهيتا وهو شاب يدعى خالد وهو أيضا الشخص الذي كان يعمل ضمن فريق العمل الخاص بباسم يوسف وأن هذا المسرح هو ذاته المسرح الذي كان يقدم باسم يوسف برنامجه "البرنامج" من خلاله.

وقد صرح أيضا من خلال مداخلته الهاتفية للبرنامج أنه لا يعترض على الانتقاد ولكن ما تقدمه هذه الدمية هو نوع من عدم الأدب وأن هذا ليس انتقادا وإنما هي شتائم صريحه ومهينة لأعضاء البرلمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار