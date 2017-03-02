مرتضى منصور يعلن الحرب على “أبلة فاهيتا” وفريق عمل برنامج "من الدوبلكس" ويعلن من هو الذي يؤدي صوت أبلة فاهيتا

سمر العشري

أعلن المستشار مرتضى منصور من خلال مشاركته بأحد البرامج الفضائية أنه سوف يقاضي فريق عمل برنامج "من الدوبلكس" ولا يتوانى عن إيقاف هذا البرنامج حيث أن هذا البرنامج غير لائق ولا يصح أن يذاع عبر الفضائيات كما أنه وصف دمية أبلة فاهيتا بأنها تمثل شخصية غير محترمة وأقل ما يقال عنها أنها سافلة.

قد صرح مرتضى منصور على أنه سوف يقف أمام هذا البرنامج حتى يتم وقفه وقال معترضا على الأغنية التي أنها نوع من قلة الأدب وأنها تقوم بعرض الشتائم على أعضاء البرلمان المصري كما أن الانتقاد لا يكون بمثل هذه الطريقة وأن ومثل هذه البرامج لا تمت للإعلام بأي صلة ولا تريد سوى أن تشوه الصورة المصرية.

لذلك فإن مثل هذه البرامج لابد وأن يتم وقفها عن العرض فورا وأنه سوف يعمل من الآن على تنفيذ هذا الأمر ووقف البرنامج وأنه لن يسمح لأي شخص أن يهين الكيان المصري أو الشعب المصري وقد صرح مرتضى منصور أيضا أنه يعلم جيدا الشخصية الخفية التي تؤدي صوت أبلة فاهيتا وهو شاب يدعى خالد وهو أيضا الشخص الذي كان يعمل ضمن فريق العمل الخاص بباسم يوسف وأن هذا المسرح هو ذاته المسرح الذي كان يقدم باسم يوسف برنامجه "البرنامج" من خلاله.

وقد صرح أيضا من خلال مداخلته الهاتفية للبرنامج أنه لا يعترض على الانتقاد ولكن ما تقدمه هذه الدمية هو نوع من عدم الأدب وأن هذا ليس انتقادا وإنما هي شتائم صريحه ومهينة لأعضاء البرلمان.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads