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بالصور والأسعار.. تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»

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بالصور والأسعار.. تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر» بالصور والأسعار.. تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»

شهد "كارفور مول " بمدينة 6 أكتوبر، اليوم ، عروضًا على الأجهزة الكهربائية في ظل العروض المطروحة، بمناسبة أول أيام افتتاح المول.
 
وجاءت أبرز العروض والأسعار على النحو التالي: "سعر ثلاجة شارب 4 أبواب 30 قدما 49.399 ألف جنيه، وبلغ سعر ثلاجة توشيبا 4599 جنيها، وبوتاجاز زانوسي 4 3949 جنيها و5 عيون 5299 جنيها، وفيرن فيروست 50 لترا بسعر 1049 جنيها، ومي فروست 4 أدراج -فريزر 3449 جنيها، ولاب لينوفو 5999 جنيها".
 
اما شاشة led tcl بـلغ سعرها 4899 جنيهًا، وخلاط مولينكس 400 وات بـ479 جنيهًا، وغسالة زانوسي 10 كيلو بـ 17999 جنيهًا، غسالة وايت بوينت بـ8799 جنيهًا، وشاشة تليفزيون سامسونج 17999 جنيهًا، وثلاجة كريازي 9699 جنيهًا 20 قدمًا"، وسجل سعر شاشة "تي سي" (40 بوصة) 4899 جنيها، وشاشة توشيبا (32 بوصة) 3599 جنيها، وشاشة شارب (32 بوصة) 3299 جنيها، وشاشة فيليبس (32 بوصة) 2999 جنيها.
 
كما سجل سعر شاشة بلوتو ( 32 بوصة) 3199 جنيها، وثلاجة زانوسي (14 قدم) 5799 جنيها، وثلاجة فريش (14 قدم) 7779 جنيها، وثلاجة وايت ويل (25 قدم) 19799 جنيها، وثلاجة سامسونج (27 قدم) 30999 جنيها.
 
وبلغ سعر غسالة ويرلبول 7499 جنيها، وغسالة زانوسي 6549 جنيها، ومكنسة توشيبا 1600 وات 1249 جنيها، وخلاط (400 واط) 479 جنيها، والغلاية 149 جنيها، وبوتاجاز ستانلس (4 عيون) 3929 جنيها، وبوتاجاز كريازي (٥عيون) 5719 جنيها، وسخان فريش 1049 جنيها (40 لترًا) 1049 جنيها.
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
 
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»
بالصور.. عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية بـ«مول مصر»

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