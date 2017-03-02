مبارك يرد على اتهامه بقتل متظاهري 25 يناير: ''لم يحدث''.. ومحامي يطلب شهادة السيسي

شيماء مصطفى

وجهت النيابة العامة خلال خامس جلسات محاكمة القرن، للمتهم حسني مبارك اتهامات بالاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار في القتل العمد المقترن بالشروع فيه.



ورد مبارك على الاتهامات الموجهة له قائلا: لم يحدث.



وطالب المحامي عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني أمام محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في خامس جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بتهمة قتل المتظاهرين، بسماع شهادة الرئيس السيسي باعتباره كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث.



وطالب الحفناوي بتسجيل أسماء المجني عليهم ليتمكنوا من الحضور وتعويض مدني 1001 لكل منهم.



وتنعقد جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بعد موافقة محكمة النقض لأول مرة على الانتقال لها، لتعذر إحضار مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، أرجعتها وزارة الداخلية لدواعٍ أمنية لم تحددها في خطاب أرسلته لمحكمة النقض ووزارة العدل.

شبكةعيونالإخبارية

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