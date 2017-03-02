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من وزن 90 الى60 ومن مقاس XXXL الى M دون تعب و دون رجيم

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من وزن 90 الى60 ومن مقاس XXXL الى M دون تعب و دون رجيم من وزن 90 الى60 ومن مقاس XXXL الى M دون تعب و دون رجيم

من وزن 90 الى60 ومن مقاس XXXL الى M دون تعب و دون

هي تجربةلانسانة عانت منذ طفولتها من الوزن الزائد لكن كل شيء تغير في 6 اشهر و دون حرمان

 

كيف  تحولت من البدانة الى الرشاقة

هي  لم تعتدم حمية بل كانت تأكل كل ما تشتهي لكن تحسب سعراتها التي تترواح بين 1100 الى 1300 يوميا

الاعتماد على الرياضة بمعدل 5 ساعات في الاسبوع

شرب  لترين من الشراب السحري الحارق للدهون

مكونات و تحضير الشراب

4 برتقال
2 لتر ماء
4 اكياس شاي

 

طريقه التحضير

تترك الماء يغلي تضيف له الشاي دقيقتين تقطع البرتقال شرائح و يضاف
يترك ليله كاملةيصفى في النهار و يشرب لتر كاملا على الريق و اللتر الاخر حسب الرغبة

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