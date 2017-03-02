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بدون خلطات كوب ماء يجعلك تحطم دهون الكرش يوقف تساقط الشعر و يبعد الاكتئاب و يزيد في نشاطك

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بدون خلطات كوب ماء يجعلك تحطم دهون الكرش يوقف تساقط الشعر و يبعد الاكتئاب و يزيد في نشاطك بدون خلطات كوب ماء يجعلك تحطم دهون الكرش يوقف تساقط الشعر و يبعد الاكتئاب و يزيد في نشاطك

بدون خلطات كوب ماء يجعلك تحطم دهون يوقف تساقط الشعر و يبعد الاكتئاب و يزيد في نشاطك …هي حقيقة يجهلها الكثير عن كوب الماء الذي يحقق كل هذه النتائج … السر هو في التوقيت الذي يجب ان تشرب فيه كوب الماء سنقدم لك  التوقيت  الصحيح و بعض الفوائد الاخرى لكوب الماء .

فوائد اخرى لكوب الماء

بايام الدوره اعزكم الله فان هذا الكوب يقوم بتخفييف تشنجات الحيض حيث ان حرارة المياه لها تأثير مهدئ وملطف على عضلات البطن والتي في النهاية تساعد في علاج التقلصات والتشنجات .

يصلح خلايا الجلد يزيل السموم من الجسم

 

يساعد في جعل حركة الامعاء صحية وخالية من الالم

يعزز نشاط جذور الشعر وبالتالي يساعد على نمو الشعر بشكل اسرع

التوقيت الصحيح لشرب كوب الماء

فور الاستيقاظ و يكون على الريق و قبل الساعة 8 صباحا و قبل ذلك يجب تدفئته و يمكن اضافة شرائح ليمون لتحسين الطعم . يكون الافطار بعد شرب الماء ب 30 دقيقة

 

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