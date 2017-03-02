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حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الأربعاء 12 أبريل 2017 11:06 مساءً
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد
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الأربعاء 12 أبريل 2017 11:04 مساءً
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه
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الأربعاء 12 أبريل 2017 11:03 مساءً
شيري ستوديو - الفنانة / هند صبري ... كان حلم حياتي إن صوتي يكون حلو وتغني مع شيرين " سلملي عليه "
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الأربعاء 12 أبريل 2017 11:02 مساءً
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... أنا مطلبتش من مراتي إنها تقعد في البيت وتسيب الغناء
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الأربعاء 12 أبريل 2017 11:02 مساءً
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يبدع ويتألق في الغناء " مبهزرش "
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الأربعاء 12 أبريل 2017 11:02 مساءً
وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:57 مساءً
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:55 مساءً
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:55 مساءً
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:52 مساءً
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مصراوي Masrawy
أنصار مبارك: "ولا يوم من أيامك"
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مصراوي Masrawy
الخميس 02 مارس 2017 08:40 مساءً
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