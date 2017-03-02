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جدول امتحانات الثانوية العامة الذي اعتمدته الوزارة للعام الدراسي 2016/2017

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جدول امتحانات الثانوية العامة الذي اعتمدته الوزارة للعام الدراسي 2016/2017 جدول امتحانات الثانوية العامة الذي اعتمدته الوزارة للعام الدراسي 2016/2017

جدول امتحانات الثانوية العامة الذي أقره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مساء أمس الأربعاء الموافق 1 مارس لعام 20177، حيث اعتمد سيادته جدول الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017، والتي ستبدأ يوم 4 يونيو المقبل وتنتهي يوم 22 يونيو من نفس الشهر.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور رضا حجازي، والذي يشغل رئيس قطاع التعليم العام، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كان قد أكد علي ضرورة مراعاة تحقيق التوازن المنشود فيما يتعلق بمواعيد الامتحانات الخاصة بطلبة الثانوية العامة في شعبتيها العلمي والأدبي، كما أكد حجازي أنه تم عقد لقاء استغرق عدة ساعات مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب ، وذلك من أجل الاستماع إلي ملاحظات الطلاب وآرائهم حول الجدول المقترح الذي قامت الوزارة بإعداده مسبقاً.

كما أكد حجازي أن الطلاب أبدوا رغبتهم في تعديل ترتيب موعد امتحان اللغة الأجنبية الأولي والثانية وذلك حتي تتوافق المواعيد مع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وتبدأ الامتحانات يوم 4 يونيو المقبل 4/6/2017 الموافق الأحد حيث يمتحن الطلاب مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وفي الثلاثاء الموافق 6 يونيو سيمتحن الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد، والخميس 8 يونيو امتحاني اللغة الأجنبية الأولي والتربية الوطنية، وفي الأحد 11 يونيو يمتحن الطلاب مادتي الفيزياء والتاريخ، أما الثلاثاء الموافق 13 يونيو فيمتحن الطلاب مواد الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" والجغرافيا والأحياء، وفي الخميس 15 يونيو يمتحن الطلاب مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية"، وفي الأحد الموافق 18 يونيو يمتحن الطلاب مواد الكيمياء وعلم النفس والاحصاء.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو يؤدي الطلاب امتحان فرع الديناميكا، ويختتم الطلاب جدول امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو الموافق الخميس بمواد العلوم البيئية والفلسفة والمنطق، والجيولوجيا، والاستاتيكا.

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