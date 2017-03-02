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بالصور || الأسطورة فى ورقة أسئلة بامتحانات الجامعة ومحمد رمضان يعلق"رفاعى فى الامتحان يا محمد يا نمر"

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بالصور || الأسطورة فى ورقة أسئلة بامتحانات الجامعة ومحمد رمضان يعلق"رفاعى فى الامتحان يا محمد يا نمر" بالصور || الأسطورة فى ورقة أسئلة بامتحانات الجامعة ومحمد رمضان يعلق"رفاعى فى الامتحان يا محمد يا نمر"

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع facebook صورة لورقة اسئلة امتحانات لأحدى  الجامعات التي لم يحدد اسمها حيث ورد فيها صورة لمشهد المعركة الشهير بين شخصية رفاعي الدسوقي وشخصية  عصام النمر التي وردت في مسلسل الاسطورة  ،وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلاً :

"رفاعي الدسوقي في امتحانات الجامعة يا محمد يا نمر"

وتجدر الاشارة الى ان مسلسل الاسطورة والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي  متناولاً  مشكلة تجارة السلاح وقد لاقى هذا المسلسل نجاحاً منقطع النظير ولا زال يعرض حتى الان في قنوات فضائية مختلفة ولعل من ابرز مشاهد المسلسل مشهد المعركة بين رفاعي الدسوقي وعصام النمر والذى تناولته الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي في شكل صور وكومكسات ضاحكة . حيث استخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي  فى ربطها بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع المصري وقد لاقت رواجاً واسعاُ

والجدير بالذكر ايضاً ان الفنان محمد رمضان يؤدى الان فترة التجنيد الإلزامي بالقوات المسلحة  حيث قضى  حوالى اربعون يوماً فى معسكر التدريب ويقضى الان اجازة  لمدة سبعة ايام استعداداً لتوزيعه ، كما يقوم رمضان الان بتصوير المشاهد الاخيرة من من فيلم الكنز الذى يجسد فيه دور البطولة  ويعمل طاقم العمل على تكثيف التصوير وذلك قبل انتهاء فترة اجازة محمد رمضان . وفيما يلى الصورة التى نشرها الفنان محمد رمضان عبر حسابه .

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رئيس قسم الأخبار