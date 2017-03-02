تشييع جثمان الطفلة ''فرح'' بعد تشريحها وثبوت ''تهتك'' غشاء بكارتها

سمر العشري

شيع العشرات من أهالي قرية "العباسة" التابعة لدائرة مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جثمان الطفلة "فرح.م.ع" البالغة من العمر 10 سنوات، والتي توفيت داخل مستشفى "الأحرار" بالزقازيق؛ بعد إصابتها بنزيف حاد بالمخ.

وأدى المشيعون، صلاة الجنازة على جثمان الطفلة بالمسجد الكبير بالقرية، فور حضور الجثمان من مشرحة مستشفى "الأحرار"، بعد انتهاء فريق الطب الشرعي من الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.

كان المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمر، اليوم الخميس، بتشريح جثة الطفلة "فرح.م.ع" البالغة من العمر 10 سنوات، والتي توفيت داخل مستشفى "الأحرار" بالزقازيق؛ لبيان سبب الوفاة، بعدما أكد الكشف الطبي تهتك غشاء بكارتها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة "فرح.م.ع" 10 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي بمدرسة "العباسة" بأبو حماد؛ داخل مستشفى الأحرار؛ متأثرة بإصابتها بنزيف حاد بالمخ.

وأفادت التحريات، بدخول الطفلة مستشفى "الأحرار" يوم الاثنين 20 فبراير الماضي؛ بعد إصابتها بنزيف حاد حال وجودها بمدرستها، حيث استئذنت من مُعلمتها لدخول الحمام، إلا أنها بدأت تنزف من فمها وأنفها فور عودتها إلى الفصل مرة أخرى، فتم نقلها إلى المستشفى بمعرفة إدارة المدرسة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بنزيف حاد بالمخ؛ نتيجة عيب خِلقي، فيما ساءت حالتها الصحية، ما إدعى توقيع كشف طبي جديد عليها، تبين من خلاله إصابتها بتهتك بغشاء البكارة، الأمر الذي يُرجح تعرضها للإغتصاب.

شبكةعيونالإخبارية

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