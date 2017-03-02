شيماء مصطفى

لا تخلو مائدة الإفطار أو العشاء عند معظمنا من البيض ، وهو حال الكثيرين ، فالبيض هو أحد أكثر أنواع الأطعمة شعبية على الإطلاق ، فإلى جانب فوائده وقيمته الغذائية العالية ، يعتبر البيض من الوجبات البسيطة وسهلة الإعداد ، فيمكن عمله بالكثير من الطرق المتنوعة ، مما يجعل من تناوله شهيآ للأطفال والكبار ، ودائمآ ما ينصح خبراء التغذية بتناول البيض يوميآ للأستفادة من قيمته الغذائية ، فهو يحتوي على الفيتامينات ، والمعادن ، والعناصر الغذائية المختلفة .

لكن على الرغم من شهرة البيض كوجبة مفيدة ، وكطعام صحي ، إلا أن له العديد من الفوائد الغذائية المفيدة ، والتي قد لا يعرفها الكثيرين على الرغم من تناولهم له بشكل دائم ، ومستمر ، مما يجعل البيض طعام صحي أكثر مما يتخيله البعض .

فوائد لا يعرفها الكثيرين عن البيض :

1 – حجم البيض لا يؤثر على قيمته الغذائية :

قد يعتقد البعض أن حجم البيض الكبير يفيد الجسم بشكل أكبر على عكس حجم البيض الصغير ، لكن الحقيقة على عكس ما يعتقد البعض فالفائدة الغذائية للبيض لا ترتبط بحجمه على الإطلاق ، فالبيض يحتوي على نفس القيمة الغذائية بغض النظر عن حجمه ، كما أن تناول أكثر من بيضة لا يكسب الجسم مزيد من السعرات الحرارية أو الفوائد أيضآ .

2 – البيض يساعد على فقد الوزن الزائد :

يعرف الكثيرين أن البيض يعتبر من الأطعمة الخفيفة والمفيدة ، وقليلة السعرات الحرارية ، مما يمكن من تناوله مع الدخول في نظام غذائي لفقد الوزن الزائد ، لكن ما لا يعرفه العديد من الأشخاص أن تناول البيض بشكل منتظم يساعد على إنقاص الوزن الزائد أيضآ ، حيث أن البروتين الموجود في البيض يساعد الشخص على الشعور بالشبع بعد تناوله ، مما يجعل الشخص يتناول دون شعور كميات أقل من الطعام المعتاد بعد تناول البيض ، كما أن البروتين الموجود في البيض يحافظ على الكتلة العضلية ، التي بدورها تزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون .

3 – البيض يحتوي على عناصر غذائية مفيدة :

أظهرت العديد من الابحاث والدراسات الحديثة أن تناول البيض يساعد على إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة ، حيث يحتوي البيض على فيتامينات أ ، و فيتامين بـ ، بالإضافة إلى فيتامين د ، ومادة الريبوفلافين ، ومادتي لوتين ، و مادة زياكسانثين ، وهي مواد مضادة للأكسدة ، تفيد في الحفاظ على صحة العين ، وكذلك الفسفور ، وحمض الفوليك ، والكالسيوم ، والكولين أيضآ ، كما أن تناول البيض يساعد على تطور الدماغ خاصة للأجنة .

4 – البيض طعام مناسب لما بعد التمارين الرياضية :

إن تناول الرياضيين للبيض بعد تناول التمارين الرياضية يفيدهم بشكل كبير ، حيث يحتاج الجسم لبناء العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية إلى البروتين ، فيساعد البروتين على الحفاظ على الكتلة العضلية وتقويتها ، كما أنه يساعد على فقد الوزن الزائد ، وحرق العديد من السعرات الحرارية في الجسم .

5 – البيض من أفضل مصادر فيتامين د بعد الشمس :

تعتبر الشمس هي المصدر الأساسي والأهم لفيتامين د ، وما لا يعرفه الكثيرين هو أن البيض هو أحد أفضل الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على الفيتامين نفسه الذي يساعد على بناء العظام من خلال إحتفاظها بالكالسيوم ، حيث يحتوي صفار البيض على حوالي 41 وحدة من فيتامين د ، ومن المعلومات الغريبة أيضآ أن البيض المقلي يساعد على زيادة نسبة فيتامين د به .

6 – لون البيض لا يؤثر على قيمته الغذائية :

من الإعتقادات الشائعة أن البيض البني أكثر فائدة من البيض الأبيض ، لكن هذا الإعتقاد ليس صحيح إطلاقآ ، حيث أن إختلاف لون البيض يكون بناء على إختلاف نوعية وتغذية الدجاج ، لكن هذه الإختلافات لا تؤثر على القيمة الغذائية الخاصة بالبيض ، ويكون هناك إختلاف بسيطة بين أنواع البيض في فيتامين أ ، لكنه إختلاف لا يسبب أي تأثير على الإطلاق .

7 – الدهون في البيض لا تضر الصحة :

يحتوي البيض على نسبة بسيطة من الدهون ، لكن هذه الدهون لا تسبب أي ضرر صحي ، لكن في الوقت نفسه الإفراط في تناول البيض غير مستحب ، حتى لا تدخل الجسم نسب هائلة من الدهون .

8 – البيض الطازج هو أفضل من أنواع البيض الأخرى :

يمكن استخدام البيض في خلال 3 أسابيع بعد إنتاجه ، بعد حفظه وحمايته من التلف ، ويعتبر البيض في هذه الحالة بيضآ طازجآ ، لكن بعد هذه الفترة يعتبر البيض معرض للتلف ، وأقل فائدة من البيض الطازج .

شبكةعيونالإخبارية

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