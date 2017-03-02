تعرفي على فوائد الترمس التخسيسية

شيماء مصطفى

ينتمي الترمس إلى عائلة البقوليات و هو نبات سنوي يمكن أن يصل ارتفاعه الى 1،5 متر، و كان الاغريق و الرومان أول من اهتم بادخال ثقافة هذه الزراعة، و يتميز هذا النبات بكونه غني بالبروتينات و الألياف و المعادن الهامة للجسم بالاضافة الى مجموعة فيتامينات ب المركبة التي تمدّ الجسم بالطاقة اللازم، و لهذا النبات فضائل عديدة أخرى على البشرة بحيث تساعد الماسكات المحضرة باعتماد الترمس على تنظيف وتطهير البشرة، وإزالة تجاعيد الوجه، و لذلك تم ادخاله في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

و يكمن دور الترمس في ما يتعلق بانقاص الوزن في قدرته الفعالة على تطهير الأمعاء و تنشيط حركتها و على تعزيز عمليات الأيض، كما أنه مدر للبول، بالاضافة لانه غني بالألياف المشبعة، التي ستتغلب على الشعور بالجوع لفترات طويلة، و يساعد الترمس أيضًا على التخلص من دهون البطن من خلال تنشيط عمل الهرمونات الحارقة للدهون.

ومن بين المزايا الأخرى، للترمس أنه غني جدا بالأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3 و أوميغا 6 التي تعتبر مهمة لصحتنا.

كيف نتناول الترمس؟

ينصح بتناول الترمس لتعزيز الحمية و التخلص من الوزن الزائد نظرًا لانه غني بالبروتينات، و يمكن تناول الترمس بطريقتين الاولى من خلال غلي مسحوق الترمس المر، و من ثم تناول مقدار منه على الريق كل يوم، أو على شكل حبات بعد نقعه جيدًا في الماء.

شبكةعيونالإخبارية

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