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الكمون يخلصك من الكرش خلال 15 يومًا!

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الكمون يخلصك من الكرش خلال 15 يومًا! الكمون يخلصك من الكرش خلال 15 يومًا!

الكمون هو نبات عشبي من فصيلة الخيمية، و يعرف باستخدامه كنوع أساسي من التوابل في الطبخ، و صناعة الخبز و الفطائر، واليوم سنتعرف على فوائد الكمون، و خاصة في التخلص من و خلال فترة قياسية.

يحتوي كل 100غ من الكمون على:
السعرات الحرارية: 375
الدهون: 22.27
الدهون المشبعة: 1.53
الكاربوهيدرات: 44.24
الألياف: 10.5
البروتينات: 17.81

و للكمون استخدامات دوائية عديدة، مثل: علاج عسر الهضم ومضاد للتعفنات – علاج المغص – كطارد للغازات – إدرار الحليب – إدرار البول – مطهر للمجاري البولية و الكلى – مضاد للإحتقان والتشنجات المعوية – طرد الدودة الشريطية والديدان المعوية – تفتيت حصوات الكلى و الحالب – علاج ضيق التنفس و الربو و السعال – إيقاف نزيف الأنف (الرعاف) – تحسين لون البشرة – ضمادات لاحتقان الثدي والخصية – يسكن ألآم الأسنان – منشط ومقوى جنسى – يساعد في إذابة الكولستيرول – علاج الروماتيزم.

 

و وفق ما جاء في موقع ( بولدسكاي ) المختص بالصحة، كشف بحث تم إجراؤه على 88 إمرأه بدينه، أن الكمون له فعالية قوية في حرق الدهون و خسارة الوزن. و إليك سيدتي بعض الطرق لتناول الكمون، من أجل تحقيق هدف خسارة الكرش في وقت قياسي بين 15 إلى 20 يوماً :

– مسحوق الكمون مع الزبادي : امزجي ملعقة من مطحون الكمون مع 5 ملاعق زبادي ( لبن ) و تناوليه يوميًا.

– منقوع الكمون : عليك نقع ملعقتين من الكمون في كوب من المياه لمده 12 ساعة، ثم غليه لفتره وجيزة و اضافة عصرة ليمون حامض، يفضل تناوله في الصباح و على الريق.

 

– خليط الكمون و العسل: اغلى ملعقتين من الكمون مع كأس من الماء، و بعد تصفيته قومي بإضافة ملعقة من العسل، تناولي هذا الخليط يومياً و يفضل قبل النوم.

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