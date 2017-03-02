الكمون يخلصك من الكرش خلال 15 يومًا!

شيماء مصطفى

الكمون هو نبات عشبي من فصيلة الخيمية، و يعرف باستخدامه كنوع أساسي من التوابل في الطبخ، و صناعة الخبز و الفطائر، واليوم سنتعرف على فوائد الكمون، و خاصة في التخلص من الكرش و الدهون خلال فترة قياسية.

يحتوي كل 100غ من الكمون على:

– السعرات الحرارية: 375

– الدهون: 22.27

– الدهون المشبعة: 1.53

– الكاربوهيدرات: 44.24

– الألياف: 10.5

– البروتينات: 17.81

و للكمون استخدامات دوائية عديدة، مثل: علاج عسر الهضم ومضاد للتعفنات – علاج المغص – كطارد للغازات – إدرار الحليب – إدرار البول – مطهر للمجاري البولية و الكلى – مضاد للإحتقان والتشنجات المعوية – طرد الدودة الشريطية والديدان المعوية – تفتيت حصوات الكلى و الحالب – علاج ضيق التنفس و الربو و السعال – إيقاف نزيف الأنف (الرعاف) – تحسين لون البشرة – ضمادات لاحتقان الثدي والخصية – يسكن ألآم الأسنان – منشط ومقوى جنسى – يساعد في إذابة الكولستيرول – علاج الروماتيزم.

و وفق ما جاء في موقع ( بولدسكاي ) المختص بالصحة، كشف بحث تم إجراؤه على 88 إمرأه بدينه، أن الكمون له فعالية قوية في حرق الدهون و خسارة الوزن. و إليك سيدتي بعض الطرق لتناول الكمون، من أجل تحقيق هدف خسارة الكرش في وقت قياسي بين 15 إلى 20 يوماً :

– مسحوق الكمون مع الزبادي : امزجي ملعقة من مطحون الكمون مع 5 ملاعق زبادي ( لبن ) و تناوليه يوميًا.

– منقوع الكمون : عليك نقع ملعقتين من الكمون في كوب من المياه لمده 12 ساعة، ثم غليه لفتره وجيزة و اضافة عصرة ليمون حامض، يفضل تناوله في الصباح و على الريق.

– خليط الكمون و العسل: اغلى ملعقتين من الكمون مع كأس من الماء، و بعد تصفيته قومي بإضافة ملعقة من العسل، تناولي هذا الخليط يومياً و يفضل قبل النوم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads