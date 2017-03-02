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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2/3/2017 بالبنوك والسوق الموازي

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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2/3/2017 بالبنوك والسوق الموازي ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2/3/2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الريال اليوم في  مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع  ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.31 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.22 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الخميس في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.1811 4.3237
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.1684 4.2199
مصرف-ابو-ظبي 4.2867 4.3331
البنك-المصري-الخليجي 4.2914 4.3215
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.2664 4.2931
بنك-البركة 4.1641 4.3541
بنك-القاهرة 4.2216 4.2951
بنك-الاسكندرية 4.2664 4.2981
البنك-العربي-الافريقي 4.2608 4.3117
البنك-المركزي 4.2827 4.3111
بنك-مصر 4.2664 4.2910
بنك-بلوم-مصر 4.2931 4.3198
بنك-فيصل- 4.2438 4.2931
كريدي-أجريكول 4.2838 4.3331
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.2931 4.3198
بنك-قناة-السويس 4.2664 4.2931
المصرف-المتحد 4.2706 4.3200
البنك-التجاري-الدولي 4.2914 4.3208
البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 0.0000 0.0000             
البنك-الأهلي-المتحد 4.2700                 4.3200
بنك-المشرق 4.2900 4.3200
بنك-الاستثمار-العربي 4.3000 4.3200
بنك-HSBC 4.3100 4.3600

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

 الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.50 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.60 جنيه مصري .

 

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رئيس قسم الأخبار

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