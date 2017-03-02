ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2/3/2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.31 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.22 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الخميس في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.1811
|4.3237
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.1684
|4.2199
|مصرف-ابو-ظبي
|4.2867
|4.3331
|البنك-المصري-الخليجي
|4.2914
|4.3215
|بنك-سايب
|4.1994
|4.2267
|البنك-الأهلي
|4.2664
|4.2931
|بنك-البركة
|4.1641
|4.3541
|بنك-القاهرة
|4.2216
|4.2951
|بنك-الاسكندرية
|4.2664
|4.2981
|البنك-العربي-الافريقي
|4.2608
|4.3117
|البنك-المركزي
|4.2827
|4.3111
|بنك-مصر
|4.2664
|4.2910
|بنك-بلوم-مصر
|4.2931
|4.3198
|بنك-فيصل-
|4.2438
|4.2931
|كريدي-أجريكول
|4.2838
|4.3331
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.2931
|4.3198
|بنك-قناة-السويس
|4.2664
|4.2931
|المصرف-المتحد
|4.2706
|4.3200
|البنك-التجاري-الدولي
|4.2914
|4.3208
|البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.2700
|4.3200
|بنك-المشرق
|4.2900
|4.3200
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.3000
|4.3200
|بنك-HSBC
|4.3100
|4.3600
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.50 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.60 جنيه مصري .
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