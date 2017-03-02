أطباء ينصحون بهذه الأطعمة لتسريع الولادة دون آلام

شيماء مصطفى

ينصح أطباء أمريكيون الحوامل بالاهتمام بتناول المواد الكربوهيدراتية، لتسريع الولادة الآمنة وتقليل فترة النقاهة.

كان الحوامل، في السابق، لا يسمح لهن سوى بتناول قطع من الثلج بعد دخولهن في مرحلة المخاض، بسبب مخاوف الأطباء من اختناق الأم من وصول قطع من الطعام إلى المريء أثناء الولادة أو التأثير على جرعات التخدير، في حال الاحتياج للجوء إلى الولادة القيصرية العاجلة.

بينما ينصح فيه الأطباء البريطانيون حاليا بأهمية تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات لتسهيل عملية الولادة الآمنة دون حدوث أية أعراض جانبية أو مشكلات أثناء الولادة، حيث تساعد الكربوهيدرات العضلات على العمل بشكل أفضل –خاصة عضلات الرحم– وهو ما يعطيها طاقة قوية للدفع، وتمكينها من البقاء فترة أقصر في المستشفى بعد الولادة.

ولجأ الباحثون في جامعة توماس جيفرسون في مدينة فيلادلفيا الأمريكية لإجراء أبحاثهم على 3.982 سيدة في حالة مخاض ولادة طبيعية دون الحاجة إلى اللجوء إلى الولادة القيصرية.

وأشارت المتابعة إلى أن السيدات اللاتي سمح لهن بتناول الطعام والماء نجحن في الولادة بمعدل أسرع بلغ 16 دقيقة في المتوسط، ولم يكن في خطر متزايد من الاختناق أو القيء تحت التخدير العام، هو القلق الذي ظل يراود أطباء التخدير منذ مطلع الأربعينيات من القرن العشرين وحتى الآن.