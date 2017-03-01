أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه -
شيري ستوديو - الفنانة / هند صبري ... كان حلم حياتي إن صوتي يكون حلو وتغني مع شيرين " سلملي عليه " -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... أنا مطلبتش من مراتي إنها تقعد في البيت وتسيب الغناء -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يبدع ويتألق في الغناء " مبهزرش " -
وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

إغلاق محال الجزارة بأسيوط.. لماذا

Google+ Print
إغلاق محال الجزارة بأسيوط.. لماذا إغلاق محال الجزارة بأسيوط.. لماذا

واصل جزارو أسيوط لليوم الثاني على التوالي إضرابهم عن الذبح وأغلقوا محال جزارتهم، وذلك احتجاجا على نقل مقر الذبح من المجزر القديم بعرب المدابح إلى المجزر الجديد بطريق المطار وذلك لبعد المكان وعدم أمان الطريق مما يعرض حياتهم للخطر، ومواشيهم للسرقة حسب قولهم.
 
وقال أيمن البلكي "جزار"، أنهم مستمرون فى إضرابهم وممتنعين عن الذبح بجميع أشكاله حتى تنتهى المشكلة، مؤكدا على أنهم لن يذبحوا فى المجزر الجديد خاصىة لأنه يعمل بالنظام الآلى والذبح فيه بنظام العجل الواحد كل مرة، مشيرا إلى أن العجل الواحد يستغرق أكثر من ساعة مما سيضظر البعض لأن يستلم ذبيحته فى اليوم التالي. 
 
وقال إن المجزر الآلى يعمل بنظام الثلاجة، فكيف للحوم الطازة أن تدخل ثلاجة، بينما كان فى المجزر القديم فى اليوم الواحد يتم ذبح 60 عجلا والجميع يستلم ذبائحه خلال ساعة.
 
وقال أبو علاء "عمدة الجزارين" أن قرار النقل جاء لوجود مشاكل بالصرف الصحي، وإنهم على استعداد تام لجمع تكاليف الصرف من الجزارين لعمل الصيانة الخاصة بالصرف الصحي، داخل السلخانة القديمة على نفقتهم الخاصة حتى يتسنى لهم العمل داخل المجزر وعدم نقلهم إلى مكان آخر.
 
وأضاف أحمد محسن سليمان، أن المجزر الجديد بتكلفة 30 مليون جنيه والشركة التى نفذته من القاهرة، ولابد من تسليمة كي تحصل على باقى مستحقاتها، مشيرا إلى أن المكان الجديد بالقرب من المطار، بعيد جدا وغير آمن ويعرضنا للسطو والسرقة.
 
وأكد الجزارون أنهم مستمرون فى إضرابهم ولن يعودوا للذبح إلا بعد العودة للمجزر للقديم وحل مشكلتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع