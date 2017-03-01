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مخترع الفياجرا يبتكر علاجا لأكبر مشكلة جنسية لدى الرجال !

  • هو وهى
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مخترع الفياجرا يبتكر علاجا لأكبر مشكلة جنسية لدى الرجال ! مخترع الفياجرا يبتكر علاجا لأكبر مشكلة جنسية لدى الرجال !
تمكن مخترع الفياجرا البروفيسور مايك إيلي، مع مجموعة من الباحثين، من ابتكار دواء جديد، هو عبارة عن رذاذ يساعد على التغلب على مشكلة جنسية يعاني منها حوالي نصف الذكور وهي .
 
ويقول إيلي إن الدواء الجديد، الذي بات متوفرا في الأسواق، من شأنه أن يساعد 9 من بين كل 10 رجال ممن يعانون من سرعة القذف خلال العلاقة الجنسية.
 
ويحتوي الرذاذ الجديد Fortacin على نوعين من المخدر بجرعات منخفضة، يعملان على تقليل الحساسية وخفضها إلى مستواها الطبيعي عند الملامسة، مما يجعل مدة المعاشرة أطول.
 
ووفق بيانات الجمعية الدولية للطب الجنسي، فإن حوالي 40 بالمائة من الرجال يعانون من سرعة القذف، وأن القذف كان لديهم في مرة واحدة على الأقل في الدقيقة الأولى من الممارسة الجنسية.
 
ويعاني من هذه المشكلة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وهي في الواقع أكثر شيوعا من مشكلة عدم القدرة على الانتصاب، التي يمكن أن يكون دواء الفياغرا حلا لها.
 
وأظهرت بيانات الدراسة التي أجراها الباحثون أن الرجال الذين استخدموا الرذاذ قبل ممارسة الجنس على مدار ثلاثة أشهر تمكنوا من إطالة مدة القذف بمعدل خمس مرات عن السابق.
 
وقال البروفيسور إيلي إنه بعد تسعة أشهر من استخدام الدواء الجديد، ارتفع متوسط مدة الجماع لدى مستخدميه من تحت دقيقة واحدة إلى المتوسط المعتاد من 8-10 دقائق، أي بزيادة تصل إلى 10 مرات.

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