حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يوم يتميز بالكرم والانفتاح والتفاؤل والرغبة في إعطاء النصائح ومنح المشورة وتبادل الخبرات، ويزداد الاهتمام بالثقافات المتنوعة والرغبة بالسفر



عاطفياً: كن واثقاً بنفسك ولكن لا تبالغ في عنادك بأنك تفهم بشكل جيد كال ما يدور حولك. إنه يوم مناسب لوضع الخطط للمستقبل



صحياً: بما أن الضغط العملي قد خف بعض الشيء، وأصبحت تعود إلى المنزل مبكراً حاول القيام ببعض النشاطات الرياضية

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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