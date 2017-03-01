حظك اليوم برج الحمل الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لا تستسلم وداوم على المحاولة حتى لو شعرت أن بعض الحواجز تنصب في طريقك فالآخرون ينظرون إليك كقادئد



عاطفياً: تعقد علاقة عاطفية واجتماعي مناسبة، وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتماماتك، ويمكن أن تقع في الغرام



صحياً: لا تكثر من تناول المأكولات على مائدة العشاء، بل اختر الخفيف منها والخالي من الزيوت والسمن والنشويات

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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