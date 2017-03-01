حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 2 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لا تستسلم وداوم على المحاولة حتى لو شعرت أن بعض الحواجز تنصب في طريقك فالآخرون ينظرون إليك كقادئد



عاطفياً: تعقد علاقة عاطفية واجتماعي مناسبة، وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتماماتك، ويمكن أن تقع في الغرام



صحياً: لا تكثر من تناول المأكولات على مائدة العشاء، بل اختر الخفيف منها والخالي من الزيوت والسمن والنشويات



برج الثور

مهنياً: يزداد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقية وإظهار الأخطاء وعرضها، إنه الوقت المناسب للقيام بالأعمال الروتينية المضنية التي تتطلب البحث عن الأخطاء وتصحيحها



عاطفياً: قد تشعر بالملل أو تعيد النظر في علاقة لك، أو تنتظر من يتخلف عن المجيء إليك، أو تلعب دور الضحية في علاقة مشبوهة أو تتراجع عن التزام ما



صحياً: قد تكون معرضاً لضغط عصبي، وللمناسبة إنه يوم جيد لبدء نظام غذائي يعود بالفائدةصحياً

مهنياً: يوم يتميز بالكرم والانفتاح والتفاؤل والرغبة في إعطاء النصائح ومنح المشورة وتبادل الخبرات، ويزداد الاهتمام بالثقافات المتنوعة والرغبة بالسفر



عاطفياً: كن واثقاً بنفسك ولكن لا تبالغ في عنادك بأنك تفهم بشكل جيد كال ما يدور حولك. إنه يوم مناسب لوضع الخطط للمستقبل



صحياً: بما أن الضغط العملي قد خف بعض الشيء، وأصبحت تعود إلى المنزل مبكراً حاول القيام ببعض النشاطات الرياضية



مهنياً: يوم غير مناسب للتعامل مع مجموعات كبيرة من الأشخاص أو الناس، وتجنّب الأمور التي عليك فيها القيام بعمل ما مقابل مجهود كبير



عاطفياً: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق



صحياً: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم



برج الأسد

مهنياً: يسود الوفاق أجواء الأسبوع الاول من الشهر، فقد تخطّط لتشارك في ترتيبات ضرورية له وتحدّد المواعيد



عاطفياً: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات



صحياً: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحاً قبل التوجه إلى العمل، تساعد على تليين العضلات وخصوصاً في العنق وبين الكتفين

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، أو عن شراكة تؤدي دوراً في مسار الأسبوع الأول من الشهر



عاطفياً: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً



صحياً: تبدو بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً، الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة



برج الميزان

مهنياً: الأفكار والاحتمالات والعروض والفرص تبدو كثيرة، إلا أن الاستعجال قد يبدو مسيئاً جداً لك.



عاطفياً: كن واقعياً في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة



صحياً: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق



مهنياً: يوم مهم جداً تتركز فيه الأضواء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل اعمالك



عاطفياً: قد تجد نفسك منهمكاً في حل بعض القضايا الطارئة، لكنك لا تفقد القدرة على التركيز، ما يسهل عليك عدم ارتكاب الأخطاء



صحياً: قد تكون مشغولاً بصحة أحد الوالدين أو المقرّبين، أو تتقرّب أكثر من شخص في العائلة يحتاج إليك



برج القوس

مهنياً: تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم



عاطفياً: تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية



صحياً: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب



برج الجدي

مهنياً: تركز انشغالك هذا اليوم على الشؤون المالية ويجعلك الأمر واقعياً وموضوعياً في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقاً للتواصل والتفاهم



عاطفياً: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتفهم ذلك ويساعدك





صحياً: تأكد من أنك تتناول أدويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك





مهنياً: مناخا جيد على الرغم من بعض المعاكسات. تستقبل اليوم الاول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس



عاطفياً: تتخلص من بعض العقبات التي تقف عائقا في طريق علاقتك بالحبيب وتحاول أن تتأقلم مع العلاقة الجديدة



صحياً: لا تترك الشكوك تبعدك عن ممارسة الرياضة اعتقاداً ان لا جدوى من ذلك



مهنياً: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية



عاطفياً: كثرة المزاح مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتك



صحياً: لا تكثر من الملح في الطعام، وتجنب مختلف أنواع البهارات وخصوصاً الحارّ منها