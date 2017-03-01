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وزارة التربية والتعليم || تدرس حذف مقررات شهر أبريل لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي

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وزارة التربية والتعليم || تدرس حذف مقررات شهر أبريل لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي وزارة التربية والتعليم || تدرس حذف مقررات شهر أبريل لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي

تقوم وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي بالعمل علي تحسين المناهج الدراسية ووضع قوانين جديدة حتي تمنع الدروس الخصوصية والتغلب علي كل المشاكل التي تواجه الطلاب حتي توصل بهم إلي افضل أداء .

وقد صرح اليوم مصدر مسئول بوزارة  التربية والتعليم أن الوزارة تدرس حذف مقررات شهر أبريل لجميع السنوات الدراسية سواء كانت سنوات النقل أو الشهادات العامة والمحلية لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2017 ، بالإضافة إلي حذف مقررات شهر أبريل لسنوات النقل والشهادة العامة لشهر أبريل .

وقد طالب أولياء الأمور من قبل من خلال اجتماعهم مع وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوق” بأن يتم حذف منهج شهر أبريل علي جميع المراحل التعليمية نظرا لضيق الوقت في الفصل الدراسي الثاني حيث أن المقرر في الفصل الدراسي الثاني يكون كبير والوقت ضيق للغاية حيث أن الترم الثاني يبدأ في 11/2 وينتهي في نهاية أبريل إي أن الترم الثاني لا يكمل 3 اشهر .

وقد اكد المصدر أن وزارة التربية والتعليم قامت العام الماضي بحذف مقررات شهر فبراير علي جميع المراحل التعليمية وهذا العام تفكر بشكل جدي في حذف مقررات شهر أبريل لجميع المراحل التعليمية والشهادات العامة والدبلومات الفنية وخلال الأيام القادمة سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن الأجزاء المحذوفة من منهج الترم الثاني للعام الحالي 206-2017.

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رئيس قسم الأخبار