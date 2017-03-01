بالفيديو || شيرين توجة رسالة لإليسا .. وتؤكد ''أعلى ما في خيلهم يركبوه''

سمر العشري

اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب للمطربة اليسا عبر لقاء لها ببرنامج "أغاني أغاني"، حيث أكدت أنها لم تكن تقصد إهانتها، كما أنها تعني لها أكثر من أي فنان أخر، ولا تحب أبدًا أن تفهمها خطأ.

وكشفت أنها تحدثت بعفوية في فرح عمرو يوسف وكندة علوش، ولم تقصد أبدًا أن تقلل من قيمة أي فنان، وتحترمهم جميعًا سواء كانوا أقل منها شهرة أو أكثر وذلك على حد قولها.

كما أشارت أنها لا تحب أن يحاسبها أحد على كلام قيل في جلسة خاصة برفقة أصدقاءها، وأنه لا يجوز أن يتم أخذ كل هذا الكلام ونشره، خاصة وأن الجمهور يعرفها جيدًا ويعرف عفويتها.

واستكملت عبد الوهاب :"لا يهمني من يكرهني وأعلى ما في خيلهم يركبوه"

شبكةعيونالإخبارية

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