السعودية || تعيد 120 طن "أسماك" إلى ميناء سفاجا بحجة عدم مطابقة المواصفات

سمر العشري

قامت السلطات التابعة للملكة العربية السعودية بإعادة 28 برادا يحمل شحنة من الاسماك تبلغ قيمتها 120 طنا الى الميناء المصري ،ميناء سفاجا البحري ،بعد ان تم تصديرها الى المملكة العربية السعودية منذ يومان ،وردت المملكة السعودية اسباب رد الشحنة ،انها غير مطابقة للمواصفات .

صرح مصدر بميناء سفاجا البحري ،ان الشحنة التي اعادتها السعودية هي شحنة اسماك ،تبلغ 120 طن ،وان التصدير كان لصالح عدد من اصحاب مزارع الاسماك الخاصة ،واكد ان شحنة الاسماك كانت سليمة تماما وصالحة للاستهلاك ،وبالرغم من ذلك صدر قرار بإعدام الشحنة من قبل الرقابة على صادرات وواردات الميناء‘ وذلك تطبيق للقرار الوزاري الذي اقر بإعدام اي شحنات يتم اعادتها قد مر نصف المدة على صلاحيتها .

اشار المصدر انه حين قامت اللجنة المختصة لتنفيذ قرار الاعدام والتخلص من شحنة الاسماك ،تهافت وتجمهر عليها عشرات من المواطنين المصريين ،حتى يحصلوا من خلالها على الاسماك وجميعهم اكدوا انها اسماك صالحة للاستهلاك ،وهو ما جعل اللجنة تعود مرة اخرى بالشحنة الى ميناء سفاجا البحري ،ويبقى الى الان المجهول هو مصير هذه الشحنة .

شبكةعيونالإخبارية

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