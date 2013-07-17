مصرع شخص واصابة آخر حاولوا سرقة مخزن للنحاس فى 6 أكتوبر

لقى متهم مصرعه واصيب آخر بعدما حاول 10 اشخاص مسلحون سرقة مخزن للنحاس باكتوبر وهاجموه بالبنادق الالية واشتبكوا مع الحرس بالرصاص.

تلقى العميد محمد الدرملى مأمور قسم ثان أكتوبر إخطارًا من الخدمات الأمنية بالمنطقة الصناعية بإطلاق رصاص بكثافة، فانتقل المقدم فوزى عامر رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن 10 مسلحين هاجموا مخزنًا للأسلاك النحاسية لسرقته، وعندما تصدى لهم الخفراء المكلفين بحراسته، تبادل الطرفان اطلاق الرصاص.

وأسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل أحد الجناة وإصابة آخر بينما هرب باقى المتهمين، وتمشط قوات الأمن بقيادة العميد حسام فوزى مفتش المباحث وإشراف اللواء محمود فاروق مدير المباحق الجنائية المنطقة بحثا عن باقى الجناة، وتم إخطار اللواء حسين القاضى مدير أمن الجيزة بالواقعة وجارى تحرير محضر.