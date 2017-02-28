بالصور.. العثور على موقع أثرى بالأقصر به قطع تعود لعصر بناة الأهرامات

شيماء مصطفى

اكتشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، موقعا أثريا، بمنطقة جبل المعلا بنجع أبو سعيد بإسنا، عبارة عن حفرة بباطن الجبل تضم 4 غرف بها هياكل عظمية وأوان فخارية تعود لعصور بناة الأهرامات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من شرطة السياحة والآثار يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولين بالحفر بمنطقة المعلا بنجع أبو سعيد بمدينة إسنا.

وعلى الفور تم تحريك قوة أمنية بمعرفة العميد أبوالحجاج كمال مفتش مباحث المنطقة الجنوبية لشرطة السياحة والآثار، وتم العثور على حفرة بعمق عدة أمتار بقطر حوالى نصف متر فى قلب جبل المعلا، وتبين أنها تؤدى إلى موقع أثرى يعود لفترة الانتقال وعصر بناة الأهرام، وتم استدعاء لجنة من السياحة والآثار وقامت بالنزول داخل تلك الفتحة وتبين وجود 4 غرف داخلها تحوى على هياكل عظم لعدد من القدماء المصريين وكمية من الأوانى الفخارية المحطمة.

تم تحرير المحضر رقم 1472 إدارى إسنا، والتحفظ على الموقع الأثرى لحين العمل فيه من قبل رجال وزارة الآثار، وجار ملاحقة المتهمين عن التنقيب داخله.

1- رجال الشرطة يكتشفون حفرة بجبل المعلا جنوب الأقصر بداخلها 4 غرف تضم هياكل عظمية وأواني فخارية

2- جانب من الاواني الفخارية والهياكل داخل الحفرة

3- الهياكل العظمية والاواني تعود لعصر بناة الأهرامات بالاقصر

شبكةعيونالإخبارية

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