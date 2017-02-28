أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

بالصور.. العثور على موقع أثرى بالأقصر به قطع تعود لعصر بناة الأهرامات

Google+ Print
بالصور.. العثور على موقع أثرى بالأقصر به قطع تعود لعصر بناة الأهرامات بالصور.. العثور على موقع أثرى بالأقصر به قطع تعود لعصر بناة الأهرامات

اكتشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، موقعا أثريا، بمنطقة جبل المعلا بنجع أبو سعيد بإسنا، عبارة عن حفرة بباطن الجبل تضم 4 غرف بها هياكل عظمية وأوان فخارية تعود لعصور بناة الأهرامات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من شرطة السياحة والآثار يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولين بالحفر بمنطقة المعلا بنجع أبو سعيد بمدينة إسنا.

وعلى الفور تم تحريك قوة أمنية بمعرفة العميد أبوالحجاج كمال مفتش مباحث المنطقة الجنوبية لشرطة السياحة والآثار، وتم العثور على حفرة بعمق عدة أمتار بقطر حوالى نصف متر فى قلب جبل المعلا، وتبين أنها تؤدى إلى موقع أثرى يعود لفترة الانتقال وعصر بناة الأهرام، وتم استدعاء لجنة من السياحة والآثار وقامت بالنزول داخل تلك الفتحة وتبين وجود 4 غرف داخلها تحوى على هياكل عظم لعدد من القدماء المصريين وكمية من الأوانى الفخارية المحطمة.

تم تحرير المحضر رقم 1472 إدارى إسنا، والتحفظ على الموقع الأثرى لحين العمل فيه من قبل رجال وزارة الآثار، وجار ملاحقة المتهمين عن التنقيب داخله.

1- رجال الشرطة يكتشفون حفرة بجبل المعلا جنوب الأقصر بداخلها 4 غرف تضم هياكل عظمية وأواني فخارية1- رجال الشرطة يكتشفون حفرة بجبل المعلا جنوب الأقصر بداخلها 4 غرف تضم هياكل عظمية وأواني فخارية

 

2- جانب من الاواني الفخارية والهياكل داخل الحفرة2- جانب من الاواني الفخارية والهياكل داخل الحفرة

 

3- الهياكل العظمية والاواني تعود لعصر بناة الأهرامات بالاقصر3- الهياكل العظمية والاواني تعود لعصر بناة الأهرامات بالاقصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع