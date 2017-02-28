الأرصاد الجوية || توضح سبب إرتفاع درجة الحرارة وتوجه تحذير للمواطنين

سمر العشري

أكد المتحدث الرسمي بإسم هيئة الأرصاد الجوية "وحيد سعودي" أن سبب إرتفاع درجة الحرارة المفاجئ في مصر هو تأثر البلاد برياح جنوبية غربية مصدرها الصحراء الغربية المعروفة بدرجات حرارتها المرتفعة، موضحاً أن تأثر البلاد بتلك الرياح قد سبب حالة ملحوظة من إرتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة الرياح المحملة بالأتربة خاصةً على السواحل الشمالية، وتكاثر السحب المنخفضة، فيما تكون الأمطار من خفيفة إلى منعدمة على معظم أنحاء البلاد.

وأشار المتحدث بإسم هيئة الأرصاد الجوية إلى أن تلك الموجة من ارتفاع درجات الحرارة يتوقع لها أن تنتهي يوم الأربعاء القادم لتعود بذلك درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية المائلة للبرودة في هذا التوقيت من كل عام.

ووجه سعودي تحذيراً للمواطنين حيث طالبهم بعد تخفيف الملابس خاصةً في أوقات الليل وبدايات الصباح، كما نصح قائدي السيارات والمركبات بالتأني والقيادة بهدوء خاصةً على الطرق السريعة في الليل بسبب زيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة التي تؤدي إلى إنخفاض مستويات الرؤية، كما طالب بعدم القيام بالنشاطات البحرية خلال تلك الفترة بسبب إرتفاع مستوى أمواج البحر تأثراً بزيادة سرعة الرياح.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء إرتفاعاً في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون الطقس دافئاً على سواحل مصر الشمالية، مع ظهور الغيوم المنخفضة على شمال البلاد، علاوةً على إرتفاع مستوى أمواج البحر المتوسط وهو ما قد يؤدي إلى إضطرابات محدودة في حركة الملاحة البحرية.

شبكةعيونالإخبارية

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