وفد روسي يزور القاهرة من أجل بحث إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر

سمر العشري

تستقبل مصر يوم غداً الأربعاء وفد روسي رفيع المستوى يضم على رأسه نائب وزير التجارة والصناعة بروسيا "جليب نكيتين" ، ويضم الوفد مندوبين عن 35 شركة كبرى في روسيا، خلال زيارة تستمر مدتها لـ 48 ساعة، من أجل المناقشة مع المسئولين في مصر حول إمكانية إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.

الممثل التجاري الروسي بالقاهرة "لوكاشين فيدور" قال خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي سوف يقوم بإجراء مباحثات موسعة مع عدد من الوزراء المعنيين بالصناعة والتجارة في مصر، كما سوف يقوم هو والوفد المرافق له بعمل زيارات للمشروعات الإقتصادية ومشروعات البنية التحتية المصرية، مؤكداً ان الجانبين المصري والروسي يسعان بجدية لإتمام صفقة تقضي بإقامة منطقة صناعية روسية في مصر.

وأوضح فيدور أن تلك المنطقة تمتلك كافة المقومات لتكون هي المشروع الأهم في مشروعات تنمية إقليم قناة السويس الذي تسعى مصر لإتمامه، موضحاً أن الوفد الروسي يشمل ممثلين عن كبرى شركات السيارات والادوية ومعدات البترول والحديد والطاقة النووية.

وإعتبر أن مشروع إقامة منطقة صناعية روسية في مصر واحداً من أهم المشروعات التي يتوقع أن تنجزها القاهرة وموسكو خلال عام على الأكثر، وقد جاء ذلك الإقتراح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لروسيا عام 2014، وأنه في شهر فبراير الماضي تم توقيع مذكرة بين وزراء صناعة كل من مصر وروسيا بالدورة العاشرة للجنة الحككومية لتعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وروسيا.

شبكةعيونالإخبارية

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